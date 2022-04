Le bijou de Tetê, les banderoles, les largesses défensives…Ce qu’il faut retenir de la victoire de l’OL face à Angers (3-2)

L’OL s’est imposé devant Angers (3-2) à l’issue de la 30ème journée de Ligue 1. Les buteurs : Dembélé (26e, 52e) et Tete (80e) pour Lyon. Pereira Lage (50e) et Boufal (59e) pour Angers.

Lyon encore en vie en L1

Grâce à cette victoire, l’OL est encore en course pour obtenir une qualification européenne via le championnat. Désormais neuvième, Lyon a grapillé des points sur Rennes, Nice, Lens et Lille lors de cette 30ème journée. A six points des cinquième et quatrième places, l’équipe de Peter Bosz jouera gros chez le quatrième Strasbourg dimanche prochain. La semaine à venir s’annonce donc décisive car l’OL ira auparavant à West Ham jeudi en 1/4 de finale aller de la Ligue Europa. Le club londonien, qui a battu Everton 2-1 ce dimanche, est désormais cinquième de Premier League.

Le bijou de Tetê

Entré en jeu à la 78e minute, le Brésilien a offert la victoire à l’OL d’une magnifique frappe enroulée deux minutes plus tard. Jamais sans doute une recrue n’a marqué aussi rapidement sous les couleurs lyonnaises. Et si Tetê était l’homme de cette fin de saison ? Innocent par rapport au contexte pesant autour de cette rencontre, le gaucher a en tout cas débloqué une situation mal engagée grâce à un but de haut niveau, mixte d’inspiration brésilienne et d’efficacité pour reprendre les propos de Bruno Cheyrou à son encontre.

Les banderoles incisives

Les Bad Gones et les Lyon 1950 avaient promis une grève des encouragements en première période. Pas des banderoles. Cela a été un festival. Avec pas mal d’esprit, les fans ont pointé du doigt les dysfonctionnements au sein du club. Les joueurs ont été les premiers visés mais l’institution dans son ensemble n’a pas été épargnée, le président Aulas a été visé même sans être nommément cité par les Ultras.

Les largesses défensives

A l’image d’Emerson, spectateur sur le premier but, et d’Aouar, attentiste sur le second, les Lyonnais ont été trop passifs défensivement sur certaines actions. De retour dans le 11 de départ deux mois après sa dernière titularisation en L1, Boateng n’a sans surprise pas eu le physique pour tenir l’intégralité du match. Son recrutement continue à poser des questions, mais moins que l’interminable mise à l’écart de Denayer, pourtant titulaire avec la Belgique lors de la dernière coupure internationale. L’OL peut aussi s’estimer heureux de ne pas avoir été sanctionné d’un penalty en fin de première période lors d’une intervention limite de Gusto sur Boufal. Présent en conférence de presse à la place de Peter Bosz suspendu, Claudio Caçapa résume : “On a vu l’OL à l’image de la saison, capable de faire des bonnes choses et des moins bonnes.”

#TonicSport – Revivez le résumé audio de @JulienHuet et Max Maurice concernant la victoire de l’OL face au SCO d’#Angers (3-2). #OLSCO https://t.co/SVUgJJkwHE — Tonic Radio (@tonic_radio) April 3, 2022

Julien Huët