Le bilan de la Fête des Lumières

Moins de 24h après sa clôture, la ville de Lyon vient de communiquer un bilan de la Fête des Lumières. Plus de 2 millions de visiteurs se sont pressés dans les rues de Lyon pendant 4 jours.

La fête a été lancée dès le 8 décembre, avec une forte envie de découverte et une fréquentation très importante, notamment +15% dans les transports en commun ce soir-là (chiffres TCL).

Le Grand Mix au Musée des Beaux-Arts, sur la place des Terreaux, a reçu un véritable plébiscite du public en accueillant environ 150 000 personnes par soir. La création du studio lyonnais Inook, soutenue par EDF, a remporté le Trophée des Lumières.



Sur la place Saint-Jean, environ 80 000 personnes par soir ont profité du spectacle « Time » de Filip Roca et Zarko Komar. Environ 40 000 visiteurs par soir se sont également baladés dans le Parc de la Tête d’Or, pour découvrir cette année 3 œuvres ainsi qu’un immense jardin de lumière dédié à l’opération Lumignons du cœur. Du côté de la place Bellecour, des milliers de visiteurs sont venus profiter de la Halle à manger à ciel ouvert qui proposait une restauration « sur le pouce » de qualité, durable et zéro-déchets.

A noter que lors de la créations des œuvres, 600 enfants ont pu participer aux actions de médiation et aux projets participatifs organisés en amont de la Fête des Lumières. Des milliers d’autres ont découvert la Fête avec le livret pédagogique édité par la Ville.