Le bilan de la saison touristique estivale en Auvergne-Rhône-Alpes

L’heure était aux bilans. Sylvie Fayolle et Fabrice Pannekoucke, vice-présidents de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont présenté les résultats de la saison touristique estivale dans la région.

Sourire et satisfaction chez les élus régionaux. Sylvie Fayolle et Fabrice Pannekoucke, tous deux vice-présidents d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, ont présenté le bilan de la saison touristique estivale, dans la région. Un bilan positif, avec au total, un nombre de nuitées qui a augmenté de 13% cet été, par rapport à l’an dernier, pour atteindre près de 62 millions de nuitées en juillet-août (soit un million de nuitées par jour, en moyenne). La fréquentation estivale a été jugée bonne ou très bonne par près de 80% des acteurs du tourisme, en Auvergne-Rhône-Alpes. Tous les départements de la région ont profité de la croissance en terme de fréquentation touristique. Par rapport à 2021, la hausse a été plus importante dans les départements de l’Ain (+24 %), de la Haute-Savoie (+22%), et du Rhône (+23%).

Fabrice Pannekoucke, vice-président régional, et président de l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sur le bilan positif de cette saison.

Fabrice Pannekoucke, sur les départements les plus fréquentés.

Selon une enquête menée par l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme auprès des 7300 professionnels de la filière, plusieurs facteurs expliquent la réussite de cette saison estivale :

la météo

l’attractivité touristique du territoire

l’augmentation de la clientèle régionale : 30 % de la clientèle nationale vient d’Auvergne-Rhône-Alpes, soit six points de plus qu’avant Covid.

le retour des touristes étrangers : les clientèles belges, néerlandaises, allemandes, suisses et britanniques étaient les plus présentes cet été.



Fabrice Pannekoucke, sur la clientèle régionale

Une tendance favorable pour la saison hivernale

Néanmoins, tout n’a pas été rose cette saison. “On aurait pu faire mieux si nous n’avions pas été confrontés à des problèmes de recrutement“, admet Fabrice Pannekouke. 37% des professionnels du secteur ont déclaré avoir rencontré des difficultés à embaucher cet été, ce qui les a conduit à réduire leurs activités ou restreindre leurs jours d’ouverture.

Fabrice Pannekoucke, évoque les difficultés des professionnels cet été

Cet été a aussi été la première saison marquée par le déploiement d’un nouveau “Plan Tourisme” de la Région. Il a été voté en juin dernier par les élus régionaux et est doté de 300 millions d’euros. Avec ce plan, l’un des objectifs est d’être “dans le top 5 des régions européennes”, selon Sylvie Fayolle.

Du côté des prévisions de cet hiver, les voyants sont au vert. Les professionnels se montrent confiants en l’avenir : 70% des professionnels du tourisme de montagne s’estiment en effet confiants pour cet hiver.

Adams Mezamigni