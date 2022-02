Le bilan des JO de Pékin

La flamme olympique s’est éteinte sur Pékin, et les Français reportent de ces 15 jours de compétition avec une valise remplie de 14 médailles (5 en Or, 7 en Argent et 2 en Bronze). Les Bleus sont à une seule longueur du record de PyeongChang, il y a 4 ans.

La relève Fourcade assurée par le Lyonnais Fillon Maillet

La question que de nombreux spécialistes se posaient était de savoir si un Français était capable de remplacer Martin Fourcade au Biathlon, et ces JO ont vu l’éclosion d’une nouvelle étoile tricolore dans cette discipline. Avec 2 médailles d’or, et 3 médailles d’argent, le Jurassien Quentin Fillon Maillet est la grande révélation de ces 15 derniers jours.

Le biathlon est la discipline où les Bleus ont ramené le plus de médailles. En plus des 4 récompenses de Fillon Maillet, les Françaises Justine Braisaz-Bouchet (1 médaille d’Or) et Anaïs Chevalier-Bouchet (1 médaille d’Argent) se sont aussi illustrées dans cette disciple.

20 ans, l’histoire est toujours aussi belle

Pour la deuxième fois de son histoire, un couple français est allé dérocher une médaille d’Or dans la catégorie danse sur glace. Le duo Gabriella Papadakis Guillaume Cizeron est venu faire retentir la Marseillaise dans cette discipline. Une performance qui intervient 20 ans après la médaille d’or du couple (déjà) lyonnais Marina Anissina et Gwendal Peizerat.

De l’Or, de l’Argent et du Bronze en Ski alpin

Ensuite, les Tricolores ont su ramener une médaille de chaque couleur sur la discipline du ski alpin. Clément Noël a su faire retentir une nouvelle Marseillaise sur le slalom, Johan Clarey est parvenu à décrocher une médaille d’argent en descente et enfin Mathieu Faivre est allé chercher le bronze sur le slalom géant.

Trois belles surprises

Pour le reste, les tricolores sont allés décrocher 3 autres très belles médailles. Tess Ledeux qui a décroché l’argent sur le Big Air femme, puis Chloé Trespeuch qui a récolté la même récompense en Snowboard cross femme et enfin une médaille de bronze pour le relais 4 x 10 km hommes en ski de fond.