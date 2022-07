Le bilan des résultats du baccalauréat dans l’académie de Lyon

Les résultats du baccalauréat sont tombé hier et certains passent leurs rattrapages aujourd’hui.



Place au bilan des résultats du bac dans l’académie de Lyon.



Au total, ce sont 35 041 candidats qui se sont présentés à l’examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel dans l’académie de Lyon à la session de juin 2022.

Parmi eux :

– 53,5 % ont passé le baccalauréat général soit 18 759 candidats présents.

– 22,1 % ont passé le baccalauréat technologique soit 7 736 candidats présents.

– 24,4 % ont passé le baccalauréat professionnel soit 8546 candidats présents.



À l’issue du premier groupe d’épreuves de cette session, le taux de réussite pour l’ensemble des candidats est de 86,3 %. Un chiffre en baisse de 4,6 points par rapport à l’année précédente (91,0 %). Un taux de réussite qui a baissé comme au niveau national, 86,0% de réussite, soit une baisse de 4,7 points par rapport à la session 2021.



“La diminution du taux de réussite au baccalauréat s’accompagne d’une hausse du taux d’élèves refusés (6,2 % à la session 2022) et d’une augmentation du taux d’élèves soumis au 2d groupe d’épreuve (7,5 %)”, indique l’académie de Lyon dans un communiqué.

Ainsi, à l’issue du 1er groupe d’épreuve, on compte 30 249 nouveaux bacheliers et 2 622 candidats soumis au second groupe d’épreuves.



Résultats départementaux :

– L’Ain enregistre un taux de réussite de 88,0 %, soit 5 294 nouveaux bacheliers.

– La Loire affiche un taux de réussite de 86,7 %, avec 6 801 nouveaux bacheliers.

– Le Rhône affiche un taux de réussite de 85,7 %, soit 18 154 nouveaux bacheliers.