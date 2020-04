Le bilan du coronavirus dans la région

L’ARS a rendu son traditionnel bilan quotidien concernant le coronavirus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d’après ses données, ce jeudi 2 970 personnes seraient hospitalisées au sein des 128 établissements de la région. C’est 34 patients de moins que la veille. 628 personnes sont actuellement en réanimation ou soins intensifs, soit 11 de moins que mercredi. Depuis le début de l’épidémie, 3 461 personnes ont pu retourner à leur domicile.

Ce jeudi, on a dénombré 175 nouvelles hospitalisations dans la région dont 29 nouvelles admissions en réanimation, 42 nouveaux décès et 144 retours à domicile ont été enregistrés.

Le nombre de patients actuellement hospitalisés est stable. D’un autre côté, le nombre de personnes en réanimation diminue. Il y a également moins de nouvelles hospitalisations dans les établissements de la région. « L’augmentation des données sur la journée du 15 avril était probablement liée à un rattrapage des données du weekend », explique l’ARS.

Au niveau national, on confirme aujourd’hui 108 847 cas de coronavirus ainsi que 17 920 décès. A ce jour, 31 305 personnes sont hospitalisées à l’hôpital 6 248 se trouvent en réanimation. On dénombre également 32 812 retours à domicile.

L’ARS met également en garde sur l’existence de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) du COVID-19. Les promoteurs de ces tests annoncent qu’il serait possible de savoir rapidement si la personne a été en contact avec le virus. Or le ministère des solidarités et de la santé, ainsi que l’ensemble des sociétés savantes, indiquent que leur fiabilité n’est pas établie et que leur usage et conditions d’utilisation ne sont pas définis à ce stade.

« L’ARS souhaite attirer l’attention que le défaut de performance d’un test de dépistage peut entraîner des conséquences graves pour les personnes se croyant faussement immunisées. Le recours à ces tests n’est donc pas recommandé tant que leur fiabilité n’a pas été confirmée par les autorités sanitaires ».