Le Black Friday officiellement reporté !

Le Black Friday 2020 qui devait initialement se tenir le vendredi 27 novembre commencera finalement le 4 décembre, une semaine plus tard.



C’est une négociation qui s’est jouée ce vendredi à Bercy entre les acteurs du commerce, du e-commerce et de la grande distribution avec le ministère de l’Économie. Cette acceptation a été faite sous condition, celle de pouvoir rouvrir dès la fin de la semaine prochaine pour les commerces.



Cette opération est un véritable enjeu économique à l’approche des fêtes de Noël. Plusieurs personnalités avaient d’ailleurs appelé à faire ses cadeaux de fin d’année autant que possible chez les “petits commerçants” plutôt que chez les géants du web, Amazon en tête.