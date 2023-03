Le bus du cœur au chevet de votre santé

Le « Bus du cœur » fait une halte place Chavanelle, jusqu’à ce vendredi, pour venir à la rencontre des femmes qui n’ont pas de médecin traitant ou qui sont éloignées des parcours de soin. Le but dépister des maladies cardio-vasculaires chez les femmes.



Portée par l’association “Agir pour le coeur des femmes“, cette opération proposera aux Stéphanoises des dépistages cardio-vasculaires et gynécologiques gratuits, de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 h, sur inscription préalable.

Une fois votre inscription au bus du coeur faite, un agent de santé publique vous appellera pour fixer la date et l’heure de rendez-vous.