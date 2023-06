Le bus L’Oréal sillonne la France pour offrir des soins aux femmes dans le besoin

Cette année, la Fondation L’Oréal poursuit son initiative de “salon itinérant”, lancée en 2019.

C’est un véritable salon de beauté itinérant installé dans un bus de tournée qui sillonne les routes françaises. Sont invitées au salon : les femmes en situation de vulnérabilité ou d’isolement (social ou géographique).

Plus qu’un simple soin esthétique

Pour Pauline Avenel, Directrice adjointe des Programmes Beauté Inclusive de la Fondation L’Oréal, le but de ce salon itinérant est d’offrir des soins à des femmes qui n’ont pas le temps ni l’habitude, ou même les moyens de le faire. Selon elle, « Cette initiative, c’est plus qu’un simple soin esthétique. C’est aussi un prétexte pour prendre soin de soi, prendre un moment pour soi. Bien souvent, ces femmes sont très occupées dans leur quotidien, elles oublient de prendre soin d’elles, et sont plutôt tournées vers les autres, occupées à subvenir aux besoins de leurs enfants, par exemple. Ce temps là, leur est réservé. Il est fait pour qu’elles se souviennent qu’elles ont aussi droit à un moment de détente ».

Véritable moment de re connexion avec sa propre féminité, ces femmes sont invitées à se décharger de tous les problèmes du quotidien, et à les laisser sur le pas de la porte du bus, pour se laisser aller aux mains d’une socio-esthéticienne.

« C’est merveilleux parce que, ces femmes, vous les voyez arriver dans le bus, entrer dans la cabine, et en ressortir avec un grand sourire. Vous les voyez se métamorphoser. Comme si elles s’étaient oubliées durant trop longtemps. C’est vraiment ça qui est beau dans l’expérience », a déclaré Pauline Avenel.

Une franche réussite en Auvergne-Rhône Alpes

En Auvergne-Rhône-Alpes, où le salon a fait étape durant tout le mois de Juin, le bus a fait halte dans plusieurs communes, dont Saint-Priest, Décines et Villefranche-sur-Saône ; et le bilan est très positif. Les femmes bénéficiaires, sélectionnées par groupe de huit ont été conviées à se rendre au sein du bus pour un soin personnalisé ainsi qu’un temps d’échange avec d’autres femmes partageant la même situation, le tout en présence de socio-esthéticiennes spécialisées. Un moment privilégié, passé dans la bienveillance et la solidarité.