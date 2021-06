Le Caladois Maxime Jarnet est le nouveau champion d’Auvergne Rhône-Alpes

Tout roule pour les Caladois ! Le jeune cycliste Maxime Jarnet a remporté dimanche dernier les championnats d’Auvergne-Rhône-Alpes élites organisés à Cusset.

C’est une victoire qui en rappelle à une autre. Deux ans après Alexandre Delettre, son ex-coéquipier, Maxime Jarnet (VC Villefranche Beaujolais) a devancé Arnaud Pfrimmer (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) et Valentin Retailleau (AG2R Citroën U23 Team) sur la ligne, pour s’octroyer le titre de champion régional.

Le jeune-homme de 23 ans s’est imposé après 158 kilomètres de course dans l’Allier. “Bravo à toute l’équipe, bravo à Maxime qui encore une fois a prouvé ses qualités physiques et mentales de finisseur” déclare son directeur sportif Aymeric Brunet. Le capitaine de route rhodanien s’est montré satisfait de la performance globale de son équipe.

“J’avais demandé aux coureurs, en ce jour particulier de Championnat, d’être comme des frères. Et je crois qu’on a vu plus qu’une équipe aujourd’hui. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice, on a eu confiance en chacun de nous.”

Les Caladois seront de retour à Villefranche-Sur-Saône les 12 et 13 juin pour participer au Tour du Beaujolais Cycliste 2021.