Le casting élite d’Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu

Ce jeudi, le nouvel épisode des aventures d’Astérix et Obélix révèle la liste des participants. Les stars ont annoncé leur participation au film du scénariste Guillaume Canet via les réseaux sociaux et notamment Instagram. Chacun a dévoilé le nom du personnage qu’il allait jouer, que ce soit un personnage nouveau ou central.



Des célébrités nombreuses



Les stars ont posté une story sur un fond rouge et une écriture jaune le nom du personnage qu’ils vont incarner. La chanteuse Angèle incarnera Falbala, Orelsan va jouer un homme nommé Titanix. Le footballeur suédois Zlatan Ibrahimovic a, lui aussi, été recruté et portera le nom d’Antivirus. Les youtubeurs Mcfly et Carlito seront quant à eux Radius et Cubitus. Jérôme Commandeur donnera vie à Abraracourcix.



La liste des célébrités est assez longue et ce nouvel épisode n’a pas fini d’étonner avec des artistes tels que Mathieu Chedid qui sera Remix ou encore Philippe Katerine (Assurancetourix) qui ne manquera pas de casser les oreilles de tous.



La diffusion de ce nouveau film devrait se faire au cours de l’année 2022. Le casting élite promet d’être au rendez-vous pour satisfaire les fans de la saga.