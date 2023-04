Le célèbre arbitre Clément Turpin sera à Laives ce jeudi

D’après nos confrères d’Info Chalon, le célèbre arbitre français Clément Turpin sera à Laives ce jeudi 6 avril à l’occasion d’une conférence-débat organisée dans la salle communale de la mairie. Il devrait y présenter son métier et revenir sur les préjugés qui l’entourent. Une séance de dédicaces et de photos avec l’arbitre, qui officie en Europe et à l’International en plus de la France, sera organisée pour satisfaire les visiteurs.