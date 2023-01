Le célèbre guitariste Jeff Beck est mort

Âgé de 78 ans, le guitariste britannique est mort des suites d’une méningite bactérienne.

Un an après la sortie de son album “18”, en collaboration avec Johnny Depp, le membre du groupe “The Jeff Beck Group” avec Rod Stewart au chant et Ronnie Wood à la basse, sans oublier Nicky Hopkins au piano et Aynsley Dunbar à la batterie, nous quitte laissant une trace à tout jamais dans l’industrie du Rock.

Membre des “Yardbirds”, il a commencé à se faire un nom grâce à son excellent jeu de guitare. “Personne ne jouait de la guitare comme Jeff”, a aussitôt salué, sur Twitter, Gene Simmons du groupe de hard rock Kiss.

“De la part de sa famille, c’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Jeff Beck. Après avoir soudainement contracté une méningite bactérienne, il nous a quittés en paix. Sa famille demande que son intimité soit respectée en cette période de deuil”, avaient annoncé ses proches dans un communiqué officiel.

Numéro 5 dans le classement des 100 plus grands guitaristes de tous les temps de Rolling Stone USA, il restera graver dans la mémoire de tous les fans de rock, blues et jazz.