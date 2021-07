Le centre commercial de la Part-Dieu change de nom et devient “Westfield la Part-Dieu”. L’objectif est d’intégrer la Part-Dieu dans un réseau plus large de centres commerciaux Westfield et pour s’accorder avec la marque “signature” mondiale de son propriétaire.



La Part-Dieu rejoint donc d’autres célèbres centres commerciaux comme Westfield Forum des Halles à Paris, Westfield London et Westfield Stratford City à Londres, Westfield Century City et Westfield UTC en Californie, ou encore Westfield World Trade Center à New York.



Ce “renaming” va ainsi permettre une modernisation plus générale du centre commercial lyonnais. Des événements sont d’ailleurs annoncés en septembre prochain pour promouvoir la nouvelle marque.