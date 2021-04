Le centre hospitalier St-Joseph St-Luc cherche des volontaires pour améliorer les dépistages de cancer du sein

Le cancer du sein est le cancer le plus répandu et la 2ème cause de mortalité par cancer chez les femmes des pays occidentaux. En France, 54 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

Un dépistage personnalisé

Une étude internationale vise à déterminer les avantages d’un dépistage plus personnalisé du cancer du sein. Le facteur de l’âge est très souvent le seul pris en considération pour inciter les femmes à aller se faire dépister lors d’une mammographie. Pourtant, toutes les femmes peuvent être amenées à développer ce type de cancer, selon des facteurs individuels : génétiques, hormonaux et environnementaux surtout.

L’étude internationale “MyPebs” est la première visant à évaluer les bénéfices d’un dépistage personnalisé du cancer du sein en comparaison d’un dépistage standard. Elle a pour finalité d’améliorer les pratiques pour des dépistages plus efficaces et plus sûrs. Elle contribue ainsi à sauver

davantage de femmes en détectant la pathologie, le plus tôt possible, chez les individus les plus à risque.

Des volontaires attendues

Cette étude est réalisée dans 7 pays et prévoit l’inclusion de 20 000 femmes en France. Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc est activement impliqué dans ce projet de recherche clinique et invite toutes les femmes qui le souhaitent à participer gracieusement à l’étude MyPebs, jusqu’à fin 2021.

Deux groupes de participantes seront donc dès lors formés. Un groupe témoin dans lequel la pratique courante de dépistage restera inchangée, puis un groupe de dépistage personnalisé où le niveau de risque de chaque femme sera estimé sur la base de l’analyse ADN d’un échantillon de salive, de la densité mammaire et des antécédents médicaux personnels et familiaux.

Des critères d’éligibilité

Les femmes volontaires pour participer à cette étude doivent cocher quelques critères. Premièrement le centre hospitalier requiert qu’elles aient entre 40 et 70 ans. Les volontaires ne doivent jamais avoir eu de cancer du sein ni n’avoir été identifiées comme étant à très haut risque de cancer du sein (pas d’anomalies récemment détectées). Enfin, elles doivent disposer d’un téléphone portable et d’une adresse email.

Pour toute information et demande de participation, contactez l’équipe

d’Attachées de Recherche Clinique du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc : sarmand@chsjsl.fr ou cfolliet@chsjsl.fr.