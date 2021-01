Le centre de vaccination de Gerland ouvre ce jeudi

C’est une nouvelle étape de la campagne de vaccination qui débute ce jeudi à Lyon.

La Ville de Lyon et les Hospices Civils de Lyon participent à l’organisation d’un centre de vaccination à grande échelle.

En partenariat avec les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) Médecins et Infirmiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un centre de vaccination contre la Covid-19 sera ouvert à partir de ce jeudi.



Ce centre vise à répondre, dans les meilleurs délais, à l’objectif national de vaccination des publics cibles de la première phase, à savoir :

-Les professionnels de santé de plus de 50 ans ou porteurs d’un facteur de risque les exposant à une forme grave de la Covid-19 ;

-Les aides à domicile âgés de plus de 50 ans ou porteurs d’un facteur de risque.

La vaccination se fait sur rendez-vous uniquement. Centre ouvert de 8h30 à 20h du lundi au samedi. Renseignements disponibles sur www.chu-lyon.fr



Vaccination des plus de 75 ans : Lyon prend de l’avance



Lyon pourra finalement commencer à vacciner les personnes âgées de plus 75 ans dès ce vendredi. Les non-résidents d’Ehpad pourront se rendre au palais des sports de Gerland en prenant rendez-vous sur les différentes plateformes mises à disposition.

Près de 80 centres de vaccination seront ouverts dans la région à partir de lundi. Tous les centres de vaccination en France seront progressivement répertoriés sur le site sante.fr .