Le chambre au Palais Garnier est désormais disponible sur Airbnb

Pour la toute première fois, des voyageurs pourront séjourner une nuit au sein du Palais Garnier, le célèbre théâtre qui a inspiré l’œuvre iconique du Fantôme de l’Opéra. Cette nuit s’inscrit dans le cadre de l’engagement d’Airbnb en faveur du développement du tourisme patrimonial en France et Europe.

L’un des espaces les plus exclusifs de l’Opéra, la loge d’honneur, a été transformé en une chambre, où les voyageurs passeront une nuit dans le Palais Garnier. Les voyageurs auront également l’opportunité d’explorer les coulisses du théâtre en visitant le véritable lac souterrain décrit dans le célèbre roman de Gaston Leroux.

L’hôte du séjour sur Airbnb, Véronique Dubrulle Leroux, est l’arrière-petite-fille de l’auteur du roman : “L’œuvre classique de mon arrière-grand-père a inspiré tant de personnes au fil des ans et ému de nombreux publics à travers le monde », commente Mme Leroux. “Je suis ravie de lui rendre hommage et d’accueillir des voyageurs dans le célèbre décor du roman pour un séjour exceptionnel.”

Les fans du Fantôme de l’Opéra peuvent demander à réserver la nuit proposée le mercredi 1er mars 2023 à partir de 18h00. Le séjour aura lieu le dimanche 16 juillet 2023 et la nuit est proposé à 37 euros, en clin d’œil au numéro de la loge d’honneur.

Pour tenter de réserver, vous devez avoir un profil Airbnb vérifié, un historique positif sur la plateforme et être âgés de 18 ans et plus. L’occupation maximale est de deux personnes.