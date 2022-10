Le Château de Bouthéon célèbre la courge ce week-end

Ce week-end, le samedi 8 et dimanche 9 octobre, le Château de Bouthéon célèbre la courge. 20 000 visiteurs sont attendus selon le Progrès pour venir découvrir les producteurs locaux venus vendre leurs courges sous tous les aspects possibles et imaginables. D’autres produits et saveurs d’automne seront également vendus dans ce marché qui devraient réunir une cinquantaine de producteurs locaux. Des animations seront également au programme.