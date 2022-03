Le chauffeur du camion publicitaire des Daltons interpellé

Ce jeudi, le chauffeur du camion publicitaire des Daltons a été interpellé et placé en garde à vue pour promotion de rodéos, risque de troubles à l’ordre public ou encore manifestation non déclarée.

Ce jeudi, après que le collectif de rappeurs/délinquants du 8ème arrondissement de Lyon avait loué un camion lumineux pour parader en ville et retransmettre des images de leur nouveau clip « Daltons toute ma life », le chauffeur du camion a été arrêté ce qui a provoqué la colère des Daltons.

Le camion avait déjà été verbalisé lors de la dernière Fête des Lumières pour avoir fait de la publicité à une entreprise. Sur les réseaux sociaux, le collectif a déclaré, « le camion est en règle, mais comme d’habitude quand il s’agit des Daltons, le préfet et compagnie se permettent d’entraver la loi. Même quand on fait les choses tranquilles, vous mettez le chauffeur en garde à vue. Plus vous jouez au con, plus on va jouer ! Les bombes à eau dans la tête et autres belles surprises arrivent ! ».