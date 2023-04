Le chèque énergie 2023 envoyé à partir de ce vendredi

À partir de ce vendredi, ce sont environ 6 millions de ménages qui vont recevoir un chèque énergie, dont le montant varie entre 48 euros et 277 euros, pour payer les factures d’énergie.

Cette aide nominative peut être reçue sous certaines conditions. Les ménages qui ont un revenu fiscal de référence inférieur à 11 000€ en 2021. Son montant est calculé en fonction du revenu fiscal de référence et de la consommation énergétique par an. Une personne seule peut ainsi recevoir au maximum 194 euros. Un couple au maximum 240 euros. Et un couple avec un enfant au maximum 277 euros.

Le chèque sert à régler votre facture directement auprès des fournisseurs, il ne peut pas être encaissé sur un compte bancaire.

Pour vérifier votre éligibilité cliquez-ici. Pour plus d’information sur les modalités d’utilisation vous pouvez consulter le site de service-public.