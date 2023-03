Le chèque énergie sera versé à partir du 21 avril

Environ 5,8 millions de ménages en France sont concernés par le chèque énergie, et cette année, le revenu versé par l’état sera fait à partir du 21 avril. Mis en place en 2018, il est versé une fois au printemps.



Initialement prévu pour le mois de mars, ce chèque portera le montant « qui va de 48 a près de 200 euros ». « Dépendant de votre niveau de revenus, son versement est automatique et on peut l’utiliser pour payer sa facture d’électricité, de gaz, de bois, toutes les énergies qui servent à vous chauffer » a annoncé Agnès Pannier-Runacher, ce lundi 13 mars.



Cet aide est destiné aux ménages les plus modestes afin de faire face à la hausse du prix du gaz et de l’électricité. De plus, à partir du 1er avril, les bénéficiaires de ce chèque n’auront pas de coupure d’électricité en cas de non-paiement des factures.