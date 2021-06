Le chiffre d’affaires de The Village en hausse de 50% par rapport à l’an dernier

Malgré le couvre-feu et la fermeture des commerces, The Village et son site en ligne finissent les cinq premiers mois de l’année 2021 à +50,4% de chiffre d’affaires global par rapport à 2020. En dépit de plus de 50 jours de fermeture liés au contexte sanitaire, ce chiffre d’affaires est également légèrement supérieur à celui de 2019.



Une fermeture où le centre commercial a enregistré un chiffre d’affaires en ligne de plus de 277%.



En mai dernier, la réouverture de The Village a été marquée par plus de 132% d’augmentation de chiffre d’affaires sur la première semaine.