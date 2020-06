Le chômage diminue mais reste élevé en France

En mai, le chômage a diminué de 3,3 % dans le pays, soit 149 000 chômeurs en moins. Toutefois, 4,42 millions de Français sont toujours sans emploi.



Il y a du mieux, mais pas de quoi se réjouir. Les dernières statistiques publiées par le ministère du Travail et par Pôle emploi montrent que les chiffres du chômage se sont améliorés.



Record historique du chômage



Pendant le confinement, le nombre de chômeurs a atteint son plus haut pic en mai avec 6,125 millions de Français. Un record depuis l’instauration des statistiques en 1996. Cette baisse significative de 3,3 % est évidemment en lien avec la reprise économique progressive.



Globalement, ce sont les hommes qui profitent de cette diminution : le chiffre a diminué de 3,9 % contre 2,6 % chez les femmes. Le nombre de chômeurs a diminué de 3,6 % chez les plus de 25 ans.