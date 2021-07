Le cimetière de la Guillotière labellisé “refuge de biodiversité”

La Ville de Lyon a inauguré un nouveau refuge de biodiversité au cimetière de la Guillotière.

Ce nouveau refuge fait suite à une première labellisation pour le cimetière de Loyasse (Lyon 5e). Cette première action a permis de constater en 3 ans une hausse nette de la biodiversité, avec un site passant de 30 à 50 espèces répertoriées.

Les cimetières de la Guillotière représentent 22 hectares répartis sur deux sites, de part et d’autre de la voie ferrée et de l’avenue Berthelot. L’adhésion au label refuge de biodiversité de la LPO s’inscrit dans le nouveau plan de mandat qui prévoit notamment la renaturation des cimetières et le renforcement de ce poumon vert situé entre les 7e et 8e arrondissements de Lyon.

Suite aux diagnostics de la LPO, ce nouveau refuge de biodiversité a déjà permis de développer 40 nichoirs à oiseaux. Les actions vont se poursuivre pour préserver la biodiversité locale, inventorier les espères, mieux prendre en compte la faune et la flore dans la gestion du site.

La labellisation s’intègre dans la démarche de gestion écologique déployée par la Ville de Lyon : abandon des produits phytosanitaires, recours à une gestion différenciée, prise en compte de la biodiversité, renaturation des espaces…

Les cimetières de Lyon représentent 42 hectares d’espaces de recueillement, de patrimoine et de nature, au cœur de la ville.