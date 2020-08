Le Ciné Music Festival: l’idée sortie du mois d’août 

Alors qu’il n’y a pas de festivals de musique cet été, les salles CGR et Kinepolis de toute la France vous proposent de redécouvrir des concerts mythiques sur écran géant.

Universal Music France et CGR Events annoncent la diffusion du premier festival de musique au cinéma : Le Ciné Music Festival. De Christophe à Amy Winehouse, en passant par The Cure, Angèle ou encore -M-, la programmation éclectique du Ciné Music Festival convie chacun à partager des moments de musique et d’émotion avec ses proches. À découvrir dans les réseaux Kinepolis dès mercredi et dans les salles CGR à partir de vendredi. Fin de l’évènement le 23 août.

Il est possible de réserver sa place à l’unité ou d’obtenir un pass de 2 concerts (11 €), 6 concerts (25 €) ou 18 concerts (60 €) pour bénéficier de tarifs avantageux si vous souhaitez aller en voir plusieurs.

Billetterie à l’unité: 10 € la place; 7 € pour les moins de 14 ans.

Retrouvez la programmation complète dans chaque cinéma sur le site Kinepolis et le site CGR.