Le cirque du Soleil annule ses spectacles à Lyon

Le Cirque du Soleil annule toutes les représentations de KOOZA qui étaient prévues du 19 mars au 26 avril, à Lyon. Dans son communiqué “le Cirque du Soleil s’excuse de tout inconvénient que cette annulation pourrait causer. L’équipe de planification des tournées du Cirque du Soleil travaille dès lors à l’élaboration de la prochaine visite d’un de nos Grands Chapiteaux à Lyon.”

Tous les détenteurs de billets pour KOOZA qui avaient acheté leurs billets sur le site web du Cirque du Soleil ou via notre centre de contact seront remboursés sur la carte de crédit utilisée lors de l’achat. Ceux et celles qui ont acheté leurs billets via un autre canal de vente sont invités à contacter leur point de vente. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 00 800 1 548 0000 ou contact@cirquedusoleil.com