Le classement des voitures les plus volées en 2022 est dévoilé

Chaque année le classement des voitures les plus volées est publié par Auto Plus, et si en 2021 la Prius était en tête du classement, en 2022 ce sont les Toyota RAV4 qui remportent le titre peu convoité.

Avec 240 vols pour 10 000 voitures assurées, cela fait deux années consécutives qu’un modèle de voitures de la marque Toyota prend la première place. Avec comme explication, un procédé simple quoique surprenant pour la dérober. La présence de matériaux rares dans le pot catalytique fait l’objet d’un trafic important. Sa marque haut de gamme Lexus, avec le modèle de voiture NX, occupe actuellement la deuxième place.

En troisième place du classement, nous retrouvons les Audi A3, suivis par les Lexus UX et en cinquième place les Renault Mégane.

Les vols sont en hausse depuis 2021, avec une augmentation de 9% soit 134 000 vols recensés en 2022 en France par rapport à 127 000 en 2021. Ces chiffres s’expliquent par l’utilisation de plus en plus fréquente de clés à système informatique et électronique, plus facile à manier.

Pour résumer, voici le Top 5 des voitures les plus volées de 2022 :

1 : Toyota RAV4

2 : Lexus NX

3 : Audi A3

4 : Lexus UX

5 : Renault Mégane