Le “Club des 27” reprend vie grâce à l’intelligence artificielle

Le but était de rendre hommage au tristement célèbre, club des 27. Un programme d’intelligence artificielle a composé de nouvelles chansons de Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse en créant de “nouveaux titres” à des fins caritatives.



Ces titres ont été créés par l’association Over The Bridge de Toronto, dans le cadre d’un projet souhaitant rappeler l’importance de la santé mentale.



Deux logiciels ont été mis en œuvre pour arriver à ce résultat, l’un s’intéressant à l’évolution présumée de la musique des disparus, l’autre créant les paroles dans un style très proche de celui de leurs auteurs.



Pour l’interprétation, l’association a fait appel à des sosies vocaux.



L’argent récolté servira à aider les membres de l’industrie musicale qui souffrent de maladies mentales via des workshops et des visioconférences.