Le collège Jean Mermoz met en place un parcours d’éducation artistique et culturelle

Ce lundi, à l’occasion de la rentrée des classes, le collège Jean Mermoz à Lyon 8e, a révélé ses différents projets entamés. Classé en réseau d’éducation prioritaire (REP), l’établissement mise sur plusieurs actions pour améliorer son indice de position sociale. Une option d’arts plastiques a été ouverte afin d’ouvrir l’esprit et enrichir le parcours scolaire des élèves. Ceux-ci sont sélectionnés par candidature, 79 sont aujourd’hui concernés (20 % des effectifs). Ils peuvent être pris en charge dès la 6e. Des créneaux pour le sport et les sciences sont également disponibles.

Favoriser la mixité

L’objectif est également de développer la mixité. Un certain nombre de services sont proposés comme “une cantine scolaire quand les deux parents travaillent, c’est indispensable” précise François Guiochet, directeur du collège Jean Mermoz. Des séances d’apprentissage “bien spécifiques” sont livrées aux élèves en situation de handicap ou étrangers (20 nouveaux jeunes chaque année). Le but est que “tout doucement, ils puissent intégrer les classes dans lesquelles ils sont inscrits, pour y passer le plus de temps possible“.

L’opinion des élèves pris en compte

Enfin, les élèves ont aussi leur mot à dire. Comme dans beaucoup d’établissements, des conseils d’administration sont mis en place. “On va trouver à la fois le personnel, les usagers, mais aussi les élèves qui vont prendre part aux grandes décisions de l’établissement scolaire. Ils vont faire part de propositions”. Un budget participatif propose aussi des financements “pour différents projets qui vont être le résultat d’émergence d’idées de toute la communauté, le personnel, les élèves et les parents”. De manière à ce que le collège soit encore “plus agréable à vivre” et qu’il “permette aux enfants de réussir“, ajoute François Guiochet. Plus de 247 millions d’euros ont été dépensés au cours de ce mandat pour les infrastructures de l’établissement.