Le comédien Yves Rénier est décédé

L’acteur-réalisateur connu pour son rôle dans la série “Commissaire Moulin” est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 78 ans. Le comédien aurait succombé à un malaise cardiaque la nuit dernière à son domicile de Neuilly-sur-Seine.



Il a notamment incarné le commissaire Moulin pendant plus de 30 ans sur TF1 entre 1976 et 2006. Le Suisse était passé à la réalisation ces dernières années. Il avait réalisé plusieurs épisodes de “Commissaire Moulin”, mais aussi les films “Flic tout simplement”, “Je voulais juste rentrer chez moi” et “Jacqueline Sauvage : C’était lui ou moi”.