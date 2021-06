Le comité exécutif de l’UEFA approuve la fin de la règle des buts à l’extérieur

Le comité exécutif de l’UEFA a décidé de retirer la règle des buts à l’extérieur dès la saison prochaine pour toutes les compétitions européennes.



Peu importe le nombre de buts inscrits à l’extérieur, en cas d’égalité sur l’ensemble des deux matches, les équipes seront désormais départagées par une prolongation et des tirs au but.



“La règle des buts inscrits à l’extérieur fait partie intégrante des compétitions de l’UEFA depuis son introduction, en 1965. Toutefois, la question de son abolition a été souvent débattue lors de diverses réunions de l’UEFA ces dernières années. Bien que la suppression ne fasse pas l’unanimité, de nombreux entraîneurs, supporters et autres parties prenantes du football ont remis en cause son équité et se sont prononcés en faveur de son abolition” a expliqué le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Aujourd’hui, les effets de cette règle sont contraires à son but initial, puisqu’elle dissuade l’équipe recevante – en particulier lors du match aller – d’attaquer, de peur de concéder un but qui donnerait un avantage crucial à son adversaire. On critique aussi son iniquité, en particulier en cas de prolongation, car elle oblige l’équipe recevante à marquer deux fois lorsque l’équipe visiteuse marque un but »

Comité exécutif de l’#UEFA a approuvé aujourd’hui la proposition de supprimer la règle dite «des buts inscrits à l’extérieur» de toutes ses compétitions de club dès 2021/22.



En cas d'égalité, deux équipes seront départagées par une prolongation (et des tirs au but).