Le Concours International de Lyon aura lieu ce vendredi et samedi

Le Concours International des vins, bières, spiritueux et des fromages et produits laitiers de Lyon va avoir lieu ce vendredi 24 et ce samedi 25 mars au Centre des Congrès dans le 6e arrondissement de la capitale des Gaules. Au total plus de 50 pays seront en compétition dans les différentes catégories et différents concours. Avec à la clef pour les gagnants, des médailles d’une certaine renommée afin de récompenser le travail accompli. Cela permet en général de booster les ventes de produits récompensés. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site : https://www.concourslyon.com/