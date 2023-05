Le Concours International de Rose aura lieu vendredi à Lyon

Le dévoilement du palmarès de la 93ème édition du Concours International de Roses Nouvelles de Lyon aura lieu ce vendredi à Lyon. Le concours se déroulera le matin même, de 9h00 à 10h30, dans la roseraie de concours du Parc de la Tête D’Or, où les membres du jury international noteront les rosiers en compétition.



Sur place, une vingtaine de spécialistes jugeront 89 variétés de rosiers provenant de 29 obtenteurs qui représentent 11

pays du monde entier (Afrique du Sud, Japon, Canada, Nouvelle-Zélande, USA…). Le palmarès récompense les différentes variétés de roses en tenant compte de plusieurs critères : la vigueur, l’habillage foliaire, la fleur, la floribondité, la résistance aux maladies, le parfum et l’impression générale laissée par la variété. Les variétés présentées sont plantées pour une période de deux à trois ans, selon les rosiers.

La tradition de la rose à Lyon

Depuis presque deux siècles, Lyon et sa région ont su conserver une place prépondérante dans le domaine de la rose et plus particulièrement dans la création de variétés nouvelles. En 1931 la Société Française des Roses, avec l’appui de la Ville de Lyon, organise le 1er concours de roses nouvelles en désignant la « Plus belle rose de France ». En 1978, ce concours s’exporte à l’international.



Il décernera plusieurs récompenses à des variétés françaises ou étrangères dont le titre de « Plus Belle Rose de France » décerné à un obtenteur français, « Le Prix Armand Zinsch – Prestige de la Rose», « La Palme du Rosier à Massif », « La Palme du Rosier Paysager » et « La Coupe du Parfum »