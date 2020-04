Le confinement va se poursuivre jusqu’au 11 mai

C’était attendu, c’est maintenant confirmé. Le confinement est prolongé jusqu’au lundi 11 mai. Une réouverture progressive des écoles, des collèges, des lycées mais aussi des crèches et des entreprises aura lieu à partir de cette date. Les étudiants en revanche, ne pourront pas reprendre les cours avant l’été.



Emmanuel Macron qui a également salué dans cette allocution les personnes qui se trouvent en première ligne (soignants, policiers, ou encore militaires) “Ces journées et ces semaines ont été et resteront l’honneur de nos soignants, en ville comme à l’hôpital”.



Il a également salué les personnes qui se trouvent en deuxième ligne (boulangers, caissières, éboueurs…).



Le chef de l’Etat qui a reconnu que “le moment a révélé des failles, des insuffisances”. “Je mesure pleinement que lorsqu’on est au front, il est difficile d’entendre qu’une pénurie mondiale empêche les livraisons (de masques et protections)”. Emmanuel Macron qui a aussi voulu saluer des réussites comme l’augmentation du nombre de lits en réanimation.

Les mesures économiques

Le chef de l’Etat qui a également annoncé que les mesures de chômage partiel seraient renforcées et prolongées. Les aides seront également versées aux étudiants et aux familles en difficulté. Emmanuel Macron a appelé les banques à décaler ” les échéances et que les assurances soient au rendez-vous”.

Les rassemblements ne seront pas possibles avant mi-juillet

Les lieux accueillant du public resteront fermés après le 11 mai. Cela concerne les cafés, restaurants, bars… Les grands festivals ne pourront se tenir jusqu’à la mi-juillet.



Une généralisation des tests

Le président de la République s’est engagé à ce que toute personne ayant un symptôme puisse être testée à partir du 11 mai. “Les personnes ayant le virus pourront être placées en quarantaine.” L’usage des masques pourra également devenir systématique après cette date, notamment dans les transports.

Les personnes âgées, en situation de handicap sévère ou atteintes de maladies chroniques devront rester confinées même après le 11 mai.