Le Conseil d’Etat examine le recours de l’OL ce jeudi

Devant le Tribunal administratif de Paris, Jean-Michel Aulas a déjà essayé de faire suspendre la décision prise par la Ligue de Football Professionnel (LFP) d’arrêter la Ligue 1. Mais ce fut un échec puisque l’instance s’est déclarée incompétente.



Cette fois-ci, le président de l’OL a rendez-vous avec le Conseil d’Etat. Il milite avec détermination depuis le début de la crise sanitaire pour que le football puisse reprendre.



Les grands championnats européens ont emprunté cette voie, à l’exception de la France qui semble faire cavalier seul. Durant cette audience qui se déroule à Paris, les représentants de la LFP et de la Fédération Française de Football, ainsi que les dirigeants de l’OL, de Toulouse et d’Amiens (qui déposent également un recours), seront présents pour répondre aux questions.



Le jugement devrait être rendu public la semaine prochaine. La requête a très peu de chance d’aboutir, car cette mesure est considérée d’intérêt général, et fait suite aux recommandations du gouvernement.