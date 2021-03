Le corps d’un homme retrouvé dans un ruisseau près de Lyon

Le corps d’un homme a été retrouvé ce mercredi matin, aux alentours de 11h30, dans un ruisseau, selon Le Progrès. En effet, les gendarmes ont trouvé le corps d’un homme flottant dans la rivière de l’Yzeron, à Brindas.



Les gendarmes étaient à la recherche d’un habitant de Brindas, Félix Bazin. Cet octogénaire, âgé de 86 ans, souffre de la maladie d’Alzheimer et de troubles de la mémoire et d’expression. Il n’a plus donné signe de vie depuis mardi matin 2 mars.



Pour le moment, le corps retrouvé n’a pas été identifié.