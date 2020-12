Le créateur Pierre Cardin est décédé

Précurseur, controversé, il a signé la mode des années 60 et 70. Pierre Cardin, créateur, novateur, chevalier des Arts nous a quittés ce mardi 29 décembre à l’âge de 98 ans.

Fils d’un émigré italien, il s’éprend très jeune de la mode et fait ses débuts au côté d’un tailleur stéphanois avant de rejoindre Paris. Il travaillera au côté de Dior, référence de la mode dans les années 50 avant de prendre son envol et de créer sa propre marque à l’âge de 28 ans. Le succès est immédiat. Son style rétro-futuriste fascine. Il habillera les Beatles et Jane Birkin, et après une rencontre avec Jean Cocteau, dessinera les costumes du film la Belle et la Bête.

Dans les décennies suivantes, précurseur, Cardin sera le premier créateur à s’implanter en Chine. Il fera même un défilé sur la Grande Muraille. De même, il est le premier des « grands couturiers » à signer une ligne de prêt-à-porter, à laquelle viendront s’ajouter de nombreux produits dérivés. Dans les années 80, Pierre Cardin est partout : parfum, meubles, accessoires et même le célèbre restaurant Maxim’s qu’il rachète en 1981.

Son esthétique unique, reconnaissable entre 1000, a défini pendant longtemps l’idée que l’on se faisait de la « modernité ».

Il dira un jour cette phrase restée célèbre : « Le talent et le goût ne suffisent pas, seul le style compte ».