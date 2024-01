Le crème de cassis va-t-elle rentrer au patrimoine immatériel de l’Unesco ?

Et si la crème de cassis rentrait au patrimoine immatériel de l’Unesco ? C’est le souhait de l’association régionale « Les acteurs du cassis » et le syndicat national des liqueurs (SNFL). Depuis 2022, le directeur général de l’entreprise Lejay-Lagoute et président du SNFL, Olivier Melis, mène les démarches en ce sens.

Un rendez-vous était donné au Cassisium de Nuits-Saint-Georges, pour avancer sur le dossier d’inscription peut-on lire sur DijonBeaune.fr.

Pour le moment rien n’est fait donc, une potentielle instruction de la demande devrait être finalisée cet été. Ce n’est donc pas pour tout de suite.

R.M