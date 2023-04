Le Creusot : 50 personnes évacuées après un feu de cave

Les pompiers du Creusot sont intervenus ce samedi soir dans la cave d’un immeuble pour un départ d’incendie. Un feu de détritus et de meubles était en cours dans une des caves du bâtiment. Au total, 50 personnes ont été évacuées avant l’arrivée des secours.



L’incendie a rapidement été maîtrisé par les pompiers et les occupants ont pu regagner leur logement peu avant 21h. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce sinistre.