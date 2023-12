Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. Au Creusot pas moins de 7000 euros ont été récoltés par l’entreprise gérée par des étudiants Uni TC Business. Cette somme a été récoltée par une vente de bracelets et un concert à l’Alto le 10 octobre dernier. 3500 euros ont été remis à la ligue contre le cancer et la même somme a l’association jeune et rose.