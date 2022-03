Le Creusot : une brigade cynophile va voir le jour en 2022

La police municipale du Creusot va bientôt disposer d’une brigade cynophile puisqu’une femelle berger allemand de 5 mois, prénommée Sam, va bientôt être employée afin de rassurer la population et de renforcer la sécurité lors d’événements ou sur la voie publique, rapporte Le JSL.

D’ici la fin de l’année, la police municipale de la ville sera équipée de cette toute nouvelle brigade cynophile, qu’un maître-chien viendra compléter, lui même étant un agent spécialement formé pour cela.

La création de cette brigade va coûter 1 800 euros à la mairie du Creusot, qui prendra en plus en charge la formation de la brigade canine, ainsi que les entraînements du chien et l’aménagement du véhicule destiné à le transporter, tout comme les éventuels frais vétérinaires et l’alimentation de l’animal.