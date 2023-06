Le Critérium du Dauphiné prend la direction de la Bourgogne

Place à la 5e étape du Critérium du Dauphiné ce jeudi avec pour le peloton une étape de 191.5km entre Cormoranche-sur-Saône et Salins-les-Bains. Les coureurs passeront notamment par Louhans.



Les coureurs emprunteront les routes de l’Ain, la Saône-et-Loire et du Jura. L’unique Jurassien du peloton, Alexis Vuillermoz pourrait aisément bénéficier d’un bon de sortie, mais le défi peut aussi intéresser Kenny Elissonde.



Ce mercredi, le gros coup de la 4e journée a été frappé par un autre coureur danois, Mikkel Bjerg, à la fois vainqueur de l’étape et nouveau leader du classement général à l’issue de son coup de force dans le département de la Loire.