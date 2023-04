Le CSBJ se prépare la saison prochaine

Ça bouge du coté du CSBJ en vue de la saison prochaine. Pascal Papé se rapproche du terrain et sera le manager général du CSBJ, le Caladois Sébastien Bouillot, lui, s’est engagé les deux prochaines saisons à remplacer Sébastien Tillous-Bordes au poste d’entraîneur des lignes arrière.



Pour rappel, Sébastien Bouillot est passé par le club de 2013 à 2017 en ProD2. Sa carrière l’avait aussi mené à

La Rochelle, Oyonnax et Pau. Aujourd’hui, âgé de 41 ans, il est l’entraîneur des espoirs d’Oyonnax depuis deux ans.



Valentin Michel arrivant tout juste du Lou Rugby et de l’Équipe de France des -20 ans, deviendra le nouveau «patron» de la préparation physique.