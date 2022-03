Le cycliste russe Pavel Sivakov prend la nationalité sportive française

Le cycliste russe de 24 ans, Pavel Sivakov a obtenu la nationalité française depuis fin 2017, mais sportivement, il avait toujours préféré rouler pour l’équipe de Russie lors des Jeux olympiques, les Championnats d’Europe ou du monde. S’il voulait concourir pour l’équipe de France, le jeune cycliste, n’était pas pressé puisque à cause des règlements de la fédération internationale de cyclisme (UCI), après un changement de nationalité sportive, il faut attendre un an avant de disputer une compétition, mais la guerre en Ukraine a accéléré sa demande. En effet, l’UCI a annoncé ce jeudi que tous les coureurs russes ou biélorusses possédant une autre nationalité à la date du 28 février pouvaient demander le changement de leur nationalité sportive sans attendre un an.

Pavel Sivakov rappelle qu’il est totalement contre la guerre et toutes ses pensées vont au peuple ukrainien. Pour lui, intégrer l’équipe de France est un rêve. « Avoir la chance de courir avec l’équipe de France me rend incroyablement heureux. Ce serait un rêve de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 sous le maillot des Bleus. »