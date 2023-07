Le Danemark à vélo : le défi de Coralie Ducher (ex-OL) au profit des enfants malades

Du jeudi 6 au jeudi 13 juillet, Coralie Ducher va traverser le Danemark à vélo, en parcourant les 660 km qui séparent Skagen de Copenhague. Cela représente plus de 100 km par jour, avec 2500 m de dénivelé positif.

Ancienne joueuse professionnelle de l’Olympique Lyonnais (2004-2011), celle qui compte aussi une sélection en équipe de France A avait dû brutalement stopper sa carrière en 2012 à cause d’une grave blessure au genou. La pratique du vélo lui avait permis de retrouver ses capacités physiques.

Coralie Ducher évoque les bienfaits du cyclisme et du sport sur la santé

L’actuelle consultant d’OL Play a voulu donner une dimension caritative à ce défi sportif. Elle souhaite récolter des dons pour contribuer à la création d’un Jardin des sens à l’Hôpital Femme Mère Enfant-HCL : un espace paysager de plus de 1600 m2, dans lequel les enfants et adolescents suivis à l’hôpital pourront mobiliser l’ensemble de leurs capacités motrices et cognitives, au service de leur guérison et du développement de leurs potentiels.

Le reportage “Tonic Sport” de Tonic Radio avec Coralie Ducher

Pour faire un don, c’est ici.