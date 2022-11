Le décollage d’Artémis prévu cette nuit

L’homme va à nouveau marcher sur lune. C’est en tout cas ce qu’espère la Nasa, qui a mis en place un nouveau programme lunaire, baptisé Artemis. Le lancement de la fusée Space Launch System (SLS) et de sa capsule Orion est prévu dans la nuit de mardi à mercredi, après des soucis techniques et deux ouragans.



Cette fois tous les voyants semblent au vert pour enfin lancer le grand programme américain de retour sur la Lune. La météo s’annonce coopérative, avec 90% de chances de temps favorable.

Des allers-retours fréquents entre la Terre et la lune

Artemis 1, premier volet de cette mission, marque le début d’un nouveau chapitre dans la conquête spatiale. Ce vol inhabité a pour objectif d’envoyer la capsule Orion à plus de 450 000 km de la Terre et environ 64 000 km au-delà de la Lune, soit plus loin que tout autre vaisseau spatial habitable.