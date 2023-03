Le défi de Mohamed Henni lancé après le match OM-Annecy choque les internautes

Le célèbre youtubeur marseillais Mohamed Henni avait annoncé via ses réseaux sociaux, un défi si l’OM perdait le quart de finale de Coupe de France contre Annecy.

Ce dernier a déclaré « Si l’OM se fait éliminer par Annecy, je saute à poil dans le Lac d’Annecy et j’inviterai toute la ville à venir me voir ».

Après un pique lancé par Alexy Bosetti, l’attaquant du club d’Annecy « Dimanche 10h du matin au Lac d’Annecy, merci bonne nuit », le supporteur de l’OM répond « Tu jouais à quel poste ce soir, je ne t’ai pas vu ». Depuis, aucune nouvelle n’a été donné par Mohamed Henni. Une réaction qui laisse les internautes en colère en raison de cette promesse non-tenue pour le moment par le youtubeur.

Il s’agissait en tout cas d’un match décevant pour l’OM qui avait réussi à éliminer Rennes et le PSG de la Coupe de France.

Il ne reste plus qu’à attendre et voir si le supporteur de l’OM réalisera le défi.