Le défilé de la Biennale de la Danse aura lieu en 2021

C’est un nouveau changement de taille dans le calendrier culturel de la rentrée. La Biennale de La Danse se composera en deux parties. Si les spectacles en salles auront bien lieu au mois de septembre dans une version resserrée, le défilé a lui été décalé.



Il aura finalement l’année prochaine, au mois de de mai ou juin. Un défilé sur le thème de l’Afrique qui devait avoir se ternir normalement le 12 septembre. A chaque édition , il attire en moyenne 200 000 spectateurs.



Dans un communiqué les organisateurs expliquent que “l’exceptionnelle situation sanitaire oblige à réinventer l’édition 2020 en prenant en compte la santé et la sécurité de toutes celles er ceux qui font la Biennale de la danse et le moment solidaire et festif que constitue le défilé”.



Pour rappel, Lyon accueillera le 12 et le 13 septembre, une arrivée et un départ d’étape du Tour de France.