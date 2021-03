Le défilé de la Biennale de la danse aura lieu les 29 et 30 mai

Un nouveau format est proposé afin que la Biennale de la danse de Lyon soit maintenue du 26 mai au 16 juin 2021. Le défilé aura lieu les 29 et 30 mai.



La 19e édition de la Biennale de la danse devait avoir lieu en septembre 2020 à Lyon, en résonance avec la Saison Africa 2020 initié par l’Institut Français. À cause de la crise sanitaire, l’événement n’a pu se tenir.



En partenariat avec le festival “Les Nuits de Fourvière”, le défilé devrait donc se dérouler au Grand Théâtre à Fourvière. Cela se fera avec un public assis, composé exclusivement des participants et leurs familles.