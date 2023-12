Le département débloque 800 000 euros pour la cathédrale Saint-Vincent de Chalon

C’est une aide qui va être la bienvenue pour la restauration de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon et de l’ancienne cathédrale Saint-Vincent de Mâcon.



Le conseil départemental a voté ce mercredi deux subventions exceptionnelles de 800 000 euros chacune, pour soutenir la restauration des deux édifices.



Pour rappel, la ville de Chalon s’engage dans la restauration de l’intérieur de la cathédrale, l’installation d’un dispositif de sécurité incendie, l’aménagement du parvis et la mise en place d’une scénographie lumineuse. Les travaux débuteront en 2024 et devraient durer jusqu’en 2026. Coût des travaux 5.7 millions d’euros.